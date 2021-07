Fiorentina-Sensi, si può: l’offerta che può convincere l’Inter. Inzaghi e il club…

Il club di Rocco Commisso sempre in prima linea per il centrocampista nerazzurro

La Fiorentina è in ritiro a Moena per preparare la stagione 2021/22. La dirigenza viola vuole accontentare il nuovo tecnico Vincenzo Italiano andando sul mercato alla ricerca di un regista. I nomi sulla lista sono principalmente due: Sensi e Savanier. Come sottolinea il Corriere delloSport, per Sensi c’è da superare lo sbarramento di Inzaghi e dell’Inter "che vorrebbero riprovare a puntarci, però è anche vero che il play marchigiano non è in prima linea nelle gerarchie della mediana nerazzurra".