Fiorentina, Italiano: “Vlahovic? Non vedo l’ora che il mercato finisca”

In casa Fiorentina si continua a parlare del futuro di Dusan Vlahovic, accostato in questi mesi a tante big italiane ed europee, Inter compresa. Ecco le parole di Vincenzo Italiano, tecnico viola, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari:

"Vlahovic arriva da un rigore sbagliato rimediato immediatamente durante la gara. Ha disputato una gara buona, rigore a parte. La squadra in generale ha fatto vedere grandi cose contro il Genoa. Su Vlahovic facciamo sempre i soliti discorsi da settimane ma per noi non cambia niente. Questa sessione di mercato non vedo l'ora che si chiuda, giocare con il mercato aperto è sempre difficile".