UFFICIALE – Fiorenzuola, dall’Inter arriva in prestito Christian Dimarco

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Fiorenzuola Calcio ha annunciato l'arrivo dall'Inter di Christian Dimarco

"U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l'accordo che la legherà a titolo temporaneo, per la stagione 2021/2022, a Christian Dimarco, difensore esterno sinistro classe 2002 di proprietà di F.C. Internazionale Milano. Nella scorsa stagione, Dimarco è stato protagonista nel Campionato Primavera 1 con l'Inter. Vincitore a livello giovanile di un Campionato con l'Under 16 e di una Supercoppa Under 17 con la maglia nerazzurra, in una stagione giocata da protagonista con 28 presenze e 3 assist in stagione, Dimarco è un giocatore duttile e di grande passo. Con le maglie delle Nazionali Giovanili dell'Italia (tra Under 15 e Under 18) ha collezionato 33 presenze, l'ultima delle quali a febbraio 2020 contro la Francia. A lui il benvenuto in U.S. Fiorenzuola 1922".