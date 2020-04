Inter, c’è un sì che vale un numero spaventoso: 450. E la firma ormai è in arrivo

Per costruire un ciclo vincente, si sa, bisogna partire prima di tutto dalle certezze. Dai pilastri, da coloro che nel corso degli anni non hanno mai tradito. E allora, l’Inter, nel percorso che porta alla vetta d’Italia e d’Europa, non può che (ri)partire da Samir Handanovic. Il portiere nerazzurro è infatti prossimo al rinnovo di contratto fino al 2022. In quell’anno, l’ex Udinese avrà quasi 38 anni, dopo aver collezionato potenzialmente 450 partite in nerazzurro. Una firma cruciale per tutto l’ambiente, dato che rappresenta un vero timbro sul presente e sul futuro. Numeri da vera bandiera:

(Fonte: Tuttosport)