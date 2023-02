Inter, il grande colpo a zero può essere Firmino: “Proposto e tanto, ecco lo scenario”

Potrebbe davvero essere Roberto Firmino il grande colpo a parametro zero dell'estate di mercato dell'Inter

Potrebbe davvero essere Roberto Firmino il grande colpo a parametro zero dell'estate di mercato dell'Inter . Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante brasiliano, in scadenza di contratto con il Liverpool, è stato proposto alla società di Viale della Liberazione. Il suo eventuale arrivo, scrive la rosea, dipende dall'eventuale addio di Lukaku:

"Ai nerazzurri è stato già sventolato sotto il naso il nome di Roberto Firmino, in scadenza con il Liverpool, profilo che non dispiace per niente e che risponde all’identikit di giocatori che cerca l’Inter. Ma tutto dipende da Lukaku, questo è chiaro".