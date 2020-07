Mundo Deportivo insiste: “L’Inter ha scelto Junior Firpo”. E c’è l’indisrezione sull’ingaggio

E’ tornato costante il bombardamento dalla Spagna in merito al futuro di Lautaro Martinez. A quanto si dice in Catalogna, il centravanti argentino andrà al Barcellona in un’operazione complessiva da 111 milioni di euro: 70 cash più 41 derivati dall’ipervalutazione di Junior Firpo, esterno mancino che sarà inserito nell’affare. Secondo il Mundo Deportivo, è proprio quest’ultimo il profilo scelto dai nerazzurri, che necessitano di un esterno mancino (ma è in fase avanzata la trattativa per Emerson Palmieri, ndr). Il quotidiano spagnolo ha poi rivelato un’indiscrezione inerente all’ingaggio del giocatore: a Milano Firpo percepirebbe infatti più del doppio del suo attuale stipendio al Camp Nou.