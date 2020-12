Sport – Junior Firpo in uscita, la proposta dell’Inter e la richiesta del Barça. Lautaro…

In casa Barcellona è iniziata l’operazione sfoltimento della rosa. Quattro o cinque giocatori dovranno lasciare il club blaugrana nel mercato di gennaio, l’obiettivo è ridurre monte ingaggi. Secondo quanto riporta Sport, uno dei giocatori in uscita è Junior Firpo. Il club blaugrana ha iniziato a ricevere offerte per il giocatore e l’Inter sembra la destinazione più probabile. Il club nerazzurro ha proposto un prestito di sei mesi o di 18 mesi con diritto di riscatto. In estate è stato vicino, ma l’accordo non è stato trovato a causa della trattativa saltata per Lautaro Martinez.

Junior non ha giocato quanto si aspettava né con Valverde, né con Setién e nemmeno con Ronald Koeman. Se in estate l’esterno è sempre stato riluttante nel lasciare il Barcellona, adesso la situazione è cambiata e ha aperto la porta davanti a un progetto sportivo valido. La priorità dei blaugrana è ricavare più di 22 milioni di euro dalla cessione di Firpo, tenendo conto che al Betis spetterà il dieci per cento di un’eventuale vendita.

“L’operazione è totalmente slegata dal futuro di Lautaro Martínez, anche se è chiaro che se Junior dovesse trasferirsi in nerazzurro, le opzioni per firmare l’argentino sarebbero più alte. In ogni caso, il Barça si aspetta di ricevere più offerte, soprattutto dalla Premier, e nell’immediato non vuole trovare un accordo con nessun club“, spiega il quotidiano spagnolo.

