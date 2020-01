In Brasile – Gabigol-Flamengo, oggi l’ufficialità? Sarà il colpo più caro di sempre. E l’Inter…

L’affaire Gabigol vede i titoli di coda. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, la negoziazione tra il Flamengo e l’Inter per l’attaccante classe ’96 sta giungendo alla conclusione. “La transazione è stata finalizzata oggi con la presenza di Marcos Braz e Bruno Spindel nella città italiana. L’annuncio ufficiale potrebbe anche arrivare oggi”, scrive il portale brasiliano che sottolinea come la cifra definitiva sia leggermente superiore ai 16 milioni di euro previsti inizialmente dall’Inter per l’80% del cartellino. Se così fosse, Gabigol diventerebbe il giocatore più pagato della storia del Flamengo battendo Giorgian de Arrascaeta, pagato 13 milioni.

LA POSIZIONE DEL FLAMENGO

O Globo, poi, conferma l’indiscrezione di UOL e aggiunge che è stato raggiunto l’accordo anche con Gabigol per lo stipendio e i bonus di squadra sulla base di un contratto di cinque anni. Dal Flamengo traspare cautela ma leggera euforia finché non verrà firmato il contratto.