Flick su Hakimi, il Bayern si tira fuori: “Non è una cosa di cui mi devo preoccupare perché…”

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, si è espresso in conferenza stampa anche in merito ad un eventuale interesse per Hakimi, giocatore vicinissimo all’Inter: “Attualmente è sotto contratto al Dortmund e, credo, appartenga ancora al Real Madrid, quindi non è una cosa di cui mi devo preoccupare. Al momento è comunque difficile per quanto riguarda il mercato, per questo vorrei tenermene fuori. Hasan e io abbiamo un ottimo scambio e c’è la mia fiducia al 100% sul fatto che anche nella nuova stagione avremo una squadra molto forte“.

(Bild)