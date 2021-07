Florenzi-Roma, è addio? GdS: “Ecco valutazione e stipendio: si parla di Inter ma…”

Florenzi è destinato a tornare alla Roma solamente di passaggio: il punto della situazione, tra Inter ed estero

Dopo una stagione conclusa con tre trofei all'attivo (l'Europeo con l'Italia e Coppa di Francia e Ligue 1 col PSG), Florenzi è tornato alla Roma ma il suo destino pare essere lontano dalla Capitale anche se il giocatore risulta tra i convocati per il ritiro in Portogallo. Per la Roma, infatti, non è un esubero "ma la sensazione è che entrambe le parti considerino finita la storia", spiega La Gazzetta dello Sport che poi indica anche le condizioni economiche dell'affare: Florenzi ha una valutazione di 9 mln ma potrebbe essere ceduto a 7 e percepisce un ingaggio da 3 mln più bonus facili fino ad arrivare a 4.