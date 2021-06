Inter e Juve su Florenzi: la Roma lo ‘scarica’, la sua prima scelta sul futuro

L'esterno, ora impegnato agli Europei con la Nazionale del ct Mancini, è reduce dal prestito al PSG ed è atteso alla Roma

Nelle ultime settimane è stato accostato anche il nome di Alessandro Florenzi all'Inter per la fascia destra. La Roma lo ha messo in vendita, non rientra nei piani di José Mourinho per la prossima stagione e il giocatore stesso ha le idee chiare sul suo futuro.

L'esterno, ora impegnato in Nazionale agli Europei, ha una preferenza chiara in chiave mercato. Nonostante gli accostamenti a Inter e Juve, infatti, Florenzi vorrebbe continuare al Paris Saint-Germain. La prima scelta è il PSG, fa sapere Sky Sport, in caso di mancato ritorno in Francia vorrebbe comunque continuare all'estero e non in Serie A.