Sky – Niente Inter, Florenzi vicino al Milan: intesa ora a un passo

L'esterno della Nazionale nelle scorse settimane era stato accostato anche ai nerazzurri per la fascia destra

Per diverse settimane, il nome di Alessandro Florenzi è stato accostato con insistenza anche all'Inter per la fascia destra. Per i nerazzurri non è mai stato una priorità e nella corsa al giocatore - in uscita dalla Roma di José Mourinho - si è inserito il Milan. Come riportato da Sky Sport, l'intesa tra i rossoneri e il giocatore è ormai a un passo. Mancano gli ultimi dettagli, ma l'esterno è pronto a sbarcare a Milano in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni.