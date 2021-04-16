VIDEO / Cannavaro: "Se ho pensato mai di ritirarmi? Ai tempi dell'Inter"

Il nome di Alessandro Florenzi, rilanciato dalla Gazzetta dello Sport in ottica Inter, sembra davvero mettere tutti d'accordo ad Appiano Gentile. Anche perché, oltre a essere un calciatore di sicuro affidamento, il suo eventuale acquisto sarebbe in linea con le spese contenute dettate dalla crisi dovuta alla pandemia. Scrive la rosea:

"Non si può fare di più, per adesso. Ma di certo c’è che i numeri di Florenzi sembrano economicamente compatibili anche per quelli di un’Inter che dovesse vivere un mercato contenuto, in termini di spese. In attesa delle linee guida di Zhang, al momento del rientro in Italia, e di un vertice con l’area tecnica e dirigenziale che definirà il raggio d’azione del club. Florenzi ha un contratto in scadenza nel 2023 con la Roma, il prezzo del cartellino non potrebbe certo allontanarsi troppo da quei 9 milioni fissati col Psg. E il nome ad Appiano metterebbe d’accordo tutti".

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)