Il Messaggero – Florenzi-Inter, pista viva: “Si può chiudere uno scambio, ma non con Perisic”

Quello di Alessandro Florenzi resta un nome molto chiacchierato in orbita Inter. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, infatti, la pista nerazzurra per l'esterno giallorosso, nell'ultima stagione in prestito al Paris Saint-Germain, rimane viva. Tanto che, dopo l'ipotesi di uno scambio con Ivan Perisic, poi tramontata, si torna a parlare di un'altra operazione fra i due club, che in questo caso prevede il trasferimento di Florenzi a Milano e quello di Danilo D'Ambrosio nella capitale: