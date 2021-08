Ct Austria accusa: “Lazaro? Non può nemmeno allenarsi, assurdo certe cose accadano all’Inter”

Intervento in conferenza stampa, Franco Foda, ct dell'Austria, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non convocare Valentino Lazaro

Intervento in conferenza stampa, Franco Foda, ct dell'Austria, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a non convocare Valentino Lazaro in vista dei prossimi impegni della Nazionale. Il laterale ex Hertha Berlino, di proprietà dell'Inter, è in uscita e non rientra nei piani tecnici nerazzurri:

"Il problema con lui è che negli ultimi dieci giorni non ha nemmeno potuto allenarsi con la squadra, il che per me è davvero incredibile che succeda una cosa del genere in un club così grande. A quanto pare lo vogliono vendere. Ma non ha ritmo di gioco, non ha ritmo di allenamento. E' una situazione molto scomoda per lui".