Foot Mercato – Keita, l’Inter accelera: ore caldissime. E c’è una grande novità sulla formula

Le prossime potrebbero essere ore caldissime per l'arrivo (anzi, il ritorno) di Keita Balde all'Inter. Secondo quanto riporta in Francia Foot Mercato, infatti, il club nerazzurro avrebbe accelerato con il Monaco, proprietario del cartellino del giocatore nell'ultima stagione alla Sampdoria, per l'acquisto (e questa è la grande novità) a titolo definitivo.