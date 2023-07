FCIN1908 / Inter, Frattesi è arrivato in sede per la firma

Davide Frattesi è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Secondo quanto appurato da FCInter1908.it, infatti, il centrocampista ormai ex Sassuolo è arrivato nella sede del club nerazzurro in Viale della Liberazione a Milano per mettere la sua firma sul contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi anni, dopo la seconda parte di visite mediche svolta nelle scorse ore.