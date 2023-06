Frattesi, è sfida Inter-Juve. “I nerazzurri metteranno sul tavolo anche due contropartite”

"Già dodici mesi fa, anzi più in primavera che a inizio mercato, il club nerazzurro aveva provato a imbastire un doppio affare con il Sassuolo, Frattesi a centrocampo e Scamacca in attacco. Alla fine non se ne fece nulla, un po’ per le richieste alte del club emiliano, un po’ per la situazione economica della società interista, con la necessità - all’epoca - di chiudere il mercato con un saldo attivo intorno ai 60 milioni, richiesta della proprietà che alla fine bloccò anche la rincorsa a Bremer. Adesso l’Inter ha di nuovo messo nel mirino il centrocampista azzurro e la cena di martedì fra Marotta, Ausilio, Baccin, Carnevali e Rossi è lì a dimostrarlo. L’Inter perderà Gagliardini e pensa a Frattesi, soprattutto se dovesse poi presentarsi una squadra interessata a Brozovic. Il croato non è in vendita, ma non è incedibile", spiega il quotidiano.