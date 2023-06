GdS – Frattesi, servono 40 mln: “Il Milan sfida l’Inter, fissato summit col Sassuolo”

Il futuro di Davide Frattesi . L'Inter è in pole position per il gioiello del Sassuolo, ma il Milan con l'imminente addio di Sandro Tonali è pronto a provare l'assalto. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul futuro della mezzala.

"Ventitrè anni, senza ombra di dubbio il nome caldissimo per la mediana rossonera. Bollente, soprattutto dopo l’addio di Tonali ma anche perché c’è nuovamente di mezzo l’Inter. Con lui il Diavolo dovrebbe probabilmente cambiare sistema di gioco, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3 (lui stesso ha chiarito senza giri di parole di sentirsi mezzala nel profondo in un’intervista alla Gazzetta di qualche giorno fa), ma anagrafe (23) e qualità fanno di lui uno dei centrocampisti più appetibili in circolazione. E’ reduce dal primo gol con la Nazionale maggiore. Prezzo fissato dal Sassuolo (37 presenze e 7 gol nell’ultima annata): 40 milioni. A metà settimana in programma un incontro tra Milan e club emiliano", si legge.