"Derby in vista pure per Luka Romero che, dal primo di luglio, non sarà più un calciatore della Lazio. L’argentino, stella brillante dell’ultimo Mondiale Under 20, sarà libero di accasarsi a zero ovunque. Ed ecco l’ennesima diatriba di mercato tra Milan e Inter. I rossoneri sembravano vicini a chiudere l’affare, ma l’incontro della scorsa settimana tra Piero Ausilio e l’agente del giocatore Fali Ramadani, potrebbe cambiare le carte in tavola".