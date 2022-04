Frattesi-Scamacca, Inter si sente sicura. Tutto deciso tra i pali. Dybala, Lukaku e Bremer…

Marotta e Ausilio al lavoro per completare la rosa in vista della prossima stagione

In vista della prossima estate uno dei big della rosa dell'Inter potrebbe essere venduto. Il maggiore indiziato è Stefan De Vrij su cui c'è l'interesse di alcuni club della Premier League. Per sostituire l'olandese, il club nerazzurro ha scelto Bremer. "Marotta spera di cavarsela con 25 milioni, Cairo chiederà di più. A centrocampo, smaltita l’euforia per il rinnovo di Brozovic, l’obiettivo è il 22enne Frattesi, il mediano che il Sassuolo vorrebbe trattenere un altro anno. Non a caso, appuntamento già fissato dopo Pasqua tra l’agente Riso e Carnevali, dg degli emiliani: il ragazzo vuole capire le intenzioni della società", spiega Repubblica.

"Tra i club interessati, anche la Roma. Però l’Inter su Frattesi e Scamacca si sente sicura, forte del gradimento totale dei due giocatori. Per il centravanti azzurro si è parlato di derby con il Milan, in realtà i rossoneri fanno sapere di non essere interessati. E l’attaccante ha già scelto i nerazzurri: ora bisogna trattare con il Sassuolo, che pretende 40 milioni. E 25 per Frattesi. Il ritorno di Lukaku al momento è solo una suggestione, alimentata dall’incompatibilità tra il belga e Tuchel: più probabile che il centravanti dello scudetto 2021 finisca al Tottenham, se Kane andrà via. Poi c’è la questione Dybala: Marotta lavora sull’argentino a fari spenti, per ora non ci sono appuntamenti programmati con l’entourage della Joya. Ma se ne riparlerà, sicuro. Tutto deciso tra i pali: Onana e Handanovic".