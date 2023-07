Frattesi vicinissimo all’Inter: arriva un altro segnale della chiusura della trattativa

Il centrocampista del Sassuolo ormai a un passo dall'Inter: in tal senso arriva un altro segnale

Una lunga trattativa ormai alle battute finali. Davide Frattesi è vicinissimo all'Inter. Il club nerazzurro e il Sassuolo stanno limando gli ultimi dettagli per chiudere definitivamente l'operazione. Frattesi si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto per 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato dal club di Viale Liberazione 8 milioni.