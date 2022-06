Fresi: “Dybala fa la differenza ma per me l’Inter cederà Lautaro. Skriniar…”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Salvatore Fresi, ex difensore dell'Inter, ha detto la sua sul mercato dei nerazzurri

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Salvatore Fresi, ex difensore dell'Inter , ha detto la sua sul mercato dei nerazzurri, tra sogni in attacco e possibili cessioni dolorose:

"Dybala è uno giocatori più forti in Italia anche se ha avuto problemi con gli infortuni. Ma fa la differenza".

Lautaro a mio parere lo cederanno per far cassa ma la squadra sarà comunque forte".

Lautaro come le è sembrato in questi anni?

"Ha richieste, ha mercato: sicuramente ha fatto ottime cose però però quel che ho visto non è mai stato decisivo nelle partite più importanti".

"Perdita importante ma l'Inter ha bisogno anche di un altro centrale per la Champions. Deve comprarne uno di spessore".

Bremer come le pare?

"Non è male, magari non ha mai giocato in Champions ma è forte. Milenkovic? Bene anche lui, se hanno intenzione di prendere questi giocatori, sono buone opzioni".