Frey: “Onana mi piace, è il profilo giusto per essere il vice Handanovic”

"Sono due portieri che mi piacciono. Onana ha già dimostrato all'Ajax e nelle Coppe che è un portiere maturo, mentre Maignan ha impressionato con tanti interventi decisivi per lo scudetto del Milan. Dei due ammiro il carisma e la personalità, auguro a Onana di imporsi subito come ha fatto Maignan in una piazza come Milano. Per me, il camerunese è l'alternativa giusta come vice Handanovi. Rinnovo Handanovic? E' un segno di ringraziamento per ciò che ha fatto in questi anni. Ha tirato sempre fuori qualcosa anche nei momenti di difficoltà, meritandosi la fascia. Non era giusto escluderlo, è giusto che rimanga, anche come segno di rispetto".