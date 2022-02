Futuro Belotti, Pedullà: “No all’estero, la priorità è l’Italia. Aspetta questo club”

La verità sul futuro di Andrea Belotti. Accostato anche all’Inter la scorsa estate, l’attaccante del Torino è in scadenza al 30 giugno 2022

La verità sul futuro di Andrea Belotti. Accostato anche all’Inter la scorsa estate, l’attaccante del Torino è tornato con gol nel derby e vuole vivere un finale di stagione da protagonista. In scadenza al 30 giugno 2022, è in attesa di offerte importanti, come svelato da Alfredo Pedullà. Ecco le ultime dal sito del giornalista della Gazzetta dello Sport e di Sportitalia: “Ha il contratto in scadenza e non ci sono margini per un rinnovo con il Torino, se accadesse sarebbe una sorpresa. Belotti vorrebbe il Milan con tutte le sue forze, è la sua priorità, ma dai contatti (che ci sono stati) bisogna avere la pazienza di attendere una risposta. E fino a quando ci saranno margini Belotti aspetterà, siamo ancora a febbraio, senza alcuna frenesia.