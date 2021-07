Conte, no club papabili in Italia dopo Inter e Juve: ecco la pista più gettonata

Gli ultimissimi aggiornamenti sul futuro dell'ex allenatore nerazzurro, tentato dalla proposta di Sky Sport in attesa di una nuova panchina

Sky Sport tenta Antonio Conte per la prossima stagione, in attesa di una nuova panchina. Pronto un ruolo speciale per l’allenatore, la collaborazione dovrebbe riguardare eventi internazionali importanti tra cui la Champions League. Come riportato dal Corriere della Sera, “in serie A non ci sono squadre papabili per Conte che ha già guidato Juve e Inter, vincendo con entrambe. […] Il futuro dell’allenatore resta da definire senza fretta, tra le opzioni più gettonate il ritorno in un club inglese è quella che riscuote maggior credito”, si legge.