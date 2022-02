Quale futuro per de Vrij? “Dialoghi Inter-Raiola fanno pensare che…”

In scadenza al 30 giugno 2023, al momento Stefan de Vrij non è certo di restare all'Inter nella prossima stagione

Un’altra prestazione non brillante per Stefan de Vrij a Napoli. Il difensore dell’Inter ha provocato il rigore poi realizzato per l’1-0 iniziale di Lorenzo Insigne e in generale non ha convinto pienamente. In scadenza al 30 giugno 2023, al momento l’olandese non è certo di restare nella prossima stagione.