Mercato, Globo: “Gabigol, il Flamengo vuole chiudere in settimana. E con l’Inter…”

E’ in via di definizione il futuro di Gabigol. Il centravanti brasiliano classe ’96 dovrebbe lasciare definitivamente l’Inter per approdare al Flamengo, che ha da sempre manifestato la volontà di trattenerlo. GloboEsporte, noto portale brasiliano, spiega cosa manca per la chiusura: “La situazione è considerata ben avviata, sia con il giocatore che con l’Inter. Ci sono ancora dettagli da regolare su entrambi i fronti, ma c’è molta fiducia nel fatto che la situazione si possa risolvere questa settimana. In tal caso, il contratto del giocatore con Flamengo sarà di almeno quattro anni, ma ancora c’è la possibilità che questo sia addirittura di cinque”.