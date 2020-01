Gabigol, il Flamengo temporeggia con l’Inter: “Ci interessa, ma attenti anche ad altre opzioni”

Non è ancora arrivata una conclusione positiva la trattativa tra Inter e Flamengo per il futuro di Gabigol. Dopo la fine del prestito, si cerca una sistemazione per l’attaccante brasiliano. Il Flamengo vorrebbe proseguire la sua avventura con Barbosa, ma vista l’esitazione nell’affare, si sono fatti avanti alcuni club inglesi.

In casa Flamengo continuano a esserci conferme sull’interesse per Gabigol. Queste le parole del vicepresidente Braz e del direttore esecutivo Spindel che predicano calma, ma guardano anche ad altri obiettivi.

BRAZ – “Se abbiamo aspettato lì quando non ottenevamo risultati, perché non possiamo aspettare ora? Abbiamo avuto tanta pazienza con Filipe Luís, Rafinha… Gabriel ha i suoi tempi e noi abbiamo i nostri. Siamo attenti al mercato”.

SPINDEL – “Ciò che è nella nostra testa è la permanenza di Gabigol. In caso contrario, pensiamo a un’altra opzione”.