Inter, Globo ribadisce: “Gabigol questa settimana in Italia. Chi gli sta vicino dice che…”

Quale futuro per Gabigol? Nessuno al momento sa dove giocherà nel 2020 il centravanti brasiliano, probabilmente nemmeno lui stesso. Il prestito dall’Inter al Flamengo è infatti scaduto, ma ancora tra i due club non è stato trovato l’accordo per la cessione definitiva. Novità importanti arrivano da GloboEsporte, che ribadisce quanto già detto negli scorsi giorni: “Gabigol si imbarcherà questa settimana per l’Italia, dove, oltre ad adempiere al proprio obbligo contrattuale, si siederà al tavolo con i dirigenti dell’Inter per cercare una soluzione per il futuro. Chi sta vicino al giocatore crede che i prossimi giorni saranno decisivi per una svolta definitiva. Ovvero se continuare a giocare al Flamengo o in un altro club nel 2020″.