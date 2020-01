Gabigol si annuncia al Flamengo: l’ufficialità a brevissimo. Le cifre? L’Inter ha provato a…

Come riportato poco fa, Gabigol ha annunciato sui propri canali social di voler restare ufficialmente al Flamengo. La trattativa tra i brasiliani e l’Inter è stata lunga, ma alla fine il giocatore tornerà nella squadra che l’ha fatto diventare di nuovo grande. Come riporta GloboEsporte, l’annuncio dell’ufficialità e della firma del giocatore è atteso in qualsiasi momento: l’ultimo scoglio burocratico sarà quello della risoluzione del giocatore con il club nerazzurro. Discorso a parte per le cifre: l’Inter ha sempre chiesto 20 milioni per il 100% del cartellino, mentre il Flamengo ne ha offerti 18 per l’80%. Il club nerazzurro ha provato fino all’ultimo a spingere per avere un massimo del 10% della rivendita, alzando dunque il prezzo del cartellino: il Flamengo aveva però dalla sua l’imminente chiusura del mercato europeo (venerdì, ndr), che ha portato a definire tutto in queste ore.