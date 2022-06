Gagliardini, niente Torino. “Sondaggio granata ma no dell’Inter e del giocatore”

Il futuro di Roberto Gagliardini all'Inter è in dubbio. Il giocatore reclama più spazio e avrebbe chiesto la cessione, proprio per trovare un minutaggio superiore a quello avuto in nerazzurro. Secondo calciomercato.com, però, la trattativa con il Torino, club interessato all'ex Atalanta, si è già conclusa. "Gagliardini non era una prima scelta, non per questioni tecniche ma di costi dell'operazione, nonostante ciò c'è stato un sondaggio da parte dei granata ma non si è registrata una disponibilità da parte dell'Inter e dello stesso giocatore a intavolare una trattativa".