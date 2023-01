Gazzetta conferma: “Gagliardini, possibile addio a gennaio all’Inter. Il Forest ci pensa”

C'è la concreta possibilità che Roberto Gagliardini possa lasciare subito l'Inter e provare una nuova esperienza in Premier League. Secondo quanto conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, il Nottingham Forest avrebbe fatto un sondaggio con i nerazzurri per averlo già a gennaio:

"Va registrato un concreto interesse del Nottingham Forest, neopromossa in Premier League: Gagliardini è un nome caldo dalle parti di Nottingham, un profilo di sostanza ed esperienza che potrebbe approdare appunto ai Reds a parametro zero. Se questo scenario interessa poco all'Inter, l'orecchio potrebbe invece tendersi nel caso in cui gli inglesi volessero mettere le mani su Gagliardini già ora, prima della fine della sessione invernale di calciomercato. Il Nottingham ci sta infatti pensando. Ovviamente il club nerazzurro sarebbe disposto ad ascoltare le eventuali proposte d'oltremanica, per poi decidere sul da farsi".