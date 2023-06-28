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Secondo quanto riportato da Skysport, il Monza sarebbe interessato a Gagliardini. L'ad Galliani è al lavoro per rinforzare la rosa di Palladino per la prossima stagione in Serie A e uno dei nomi in lista sarebbe proprio quello del centrocampista. Il giocatore aveva preannunciato che non avrebbe rinnovato con l'Inter perché intenzionato a giocare di più rispetto a quanto gli ha garantito Inzaghi. Il tecnico nerazzurro però lo ha schierato, spessissimo dalla panchina, per 29 presenze totali nella scorsa stagione.

Il profilo del centrocampista, che lascia l'Inter dopo sette stagioni a parametro zero, è gradito all'amministratore delegato del Monza che deve decidere se accettare una proposta dal club lombardo

5, hanno spiegato dal noto canale satellitare.

(Fonte: Skysport)