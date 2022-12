Sky – Inter, Gagliardini ha tanto mercato in A: c’è un problema per l’addio a gennaio

“Qualche spezzone di gara per il centrocampista nerazzurro, impiegato da Inzaghi in nove partite, ma con una media di 30 minuti a match. Gagliardini ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2023 e ha tanto mercato in Serie A: il problema è rappresentato dall’ingaggio, ma se dovesse arrivare l’offerta giusta potrebbe partire”, si legge.