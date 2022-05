La Nazione – Fiorentina, Gagliardini senza esborsi esagerati. E piace Sensi

Il quotidiano di Firenze parla del calciomercato della società viola e cita i due nerazzurri tra le opzioni prese in considerazione

A Firenze aspettano di capire se Torreira proseguirà la sua avventura con la maglia della Fiorentina. In caso partisse servirebbero due centrocampista per la formazione di Italiano. Per questo il club avrebbe preso considerazione un doppio colpo in casa Inter, qualora l'uruguaiano, e sul tavolo delle ipotesi ci sarebbero Sensi e Gagliardini.