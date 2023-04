TMW – Il Galatasaray piomba su D’Ambrosio: incontrato oggi l’agente a Milano

Il Galatasaray guarda in casa Inter per rinforzare la difesa. Alcuni emissari del club turco avrebbero incontrato l'agente diD'Ambrosio

Il Galatasaray guarda in casa Inter per rinforzare la difesa della prossima stagione. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, alcuni emissari del club turco avrebbero incontrato oggi a Milano l'agente di Danilo D'Ambrosio, in scadenza di contratto con il club nerazzurro. Si legge: