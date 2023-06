Galliani: “Gagliardini deciderà se venire a Monza. Ma mi manca Berlusconi”

«Mi sento orfano ma cercherò di portare avanti quello che mi ha insegnato. Sono molto addolorato. Ero a Istanbul l'11 giugno e mi ha chiamato quando ero lì. Mi mancano le cene insieme e guardo il telefono e non arrivano più le telefonate, sono una persona molto addolorata. L'ho incontrato a novembre del 1979 e da lì è cominciata la mia storia con Berlusconi. Ora non voglio strappare le lacrime, giusto che ciascuno di noi viva con le proprie gioie e i propri dolori. Mi disse quando abbiamo comprato il Milan, la prima che il calcio faceva parte della sfera dei sentimenti e non del businnes e che il calcio è fatto di misteri gaudiosi e gloriosi e così siamo andati avanti». A Skysport il ricordo Adriano Galliani su Silvio Berlusconi, scomparso di recente.

«Gagliardini deciderà se venire al Monza. Spero che il centrocampista possa essere lui, altrimenti arriverà qualcun altro. Ma il mio problema in questo momento non è un centrocampista piuttosto che un difensore, perché in questo momento il mio problema è un altro. Mi manca Berlusconi», ha concluso l'ad sulla possibilità che al Monza arrivi l'ex centrocampista dell'Inter che oggi ha chiuso il suo contratto e si è liberato a parametro zero.