Galliani sulle ambizioni di mercato: “Non poniamo limiti alla provvidenza. Icardi? Sono…”

Adriano Galliani, ad del Monza, in occasione della premiazione delle società lombarde neopromosse in Serie A, al Pirellone, si è espresso in merito alle ambizioni di mercato del club: "Inizia una nuova avventura, in soli due anni siamo arrivati in Serie A e non poniamo limiti alla provvidenza. Sarà un campionato molto difficile, dobbiamo cercare di attrezzarci. Icardi? Sono giocatori che hanno stipendi e costi assolutamente fuori portata".