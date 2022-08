PSG, Galtier: “Ci servono tre rinforzi, ho fretta. Il fatto che non arrivino ci penalizza”

Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in maniera molto diretta degli obiettivi di mercato

Intervenuto in conferenza stampa, Christophe Galtier, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in maniera molto diretta degli obiettivi di mercato dei parigini, sempre sulle tracce di Milan Skriniar . Ecco le sue dichiarazioni:

"Ho detto due settimane fa che aspettavo ancora tre acquisti. Abbiamo identificato i giocatori che ci mancano. C'è la realtà del mercato e abbiamo tanti giocatori sotto contratto. Per questo il club conta molto su Antero per ridurre il numero dei contratti. Chiacchieriamo ogni giorno. C'è sempre un divario tra l'aspetto economico e quello sportivo. Noi, abbiamo fretta, presto scenderemo in campo con molti impegni ravvicinati e non dobbiamo credere che sia facile integrare un nuovo giocatore. Il fatto che questi giocatori non arrivino ci penalizza".