Skriniar o Mukiele per il PSG? Galtier: “No comment, ma a giorni un giocatore arriverà”

Nonostante la volontà dell'Inter di trattenerlo, Milan Skriniar resta nel mirino del Paris Saint-Germain. In conferenza stampa dopo l'amichevole vinta dalla sua squadra in terra giapponese contro il Kawasaki Frontale, Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha risposto così in merito ai rinforzi in difesa, dove si fa anche fortemente il nome di Mukiele del Lipsia: