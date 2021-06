GdS – Inter-Calhanoglu, dal sondaggio a Inzaghi e il brindisi: i dettagli del blitz

Il racconto del blitz dell'Inter per Hakan Calhanoglu dal primo sondaggio alla fumata bianca, prima del ritorno in Italia

"Hanno trovato in fretta il sostituto di Eriksen, pianificando bene il blitz telefonico: prima il sondaggio per capire la disponibilità al trasferimento, poi l’offerta ufficiale per fare dell’ex numero 10 rossonero la nuova mezzala offensiva dell’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico è rimasto in contatto costante con i suoi dirigenti, fino al brindisi finale dopo la chiusura della trattativa".