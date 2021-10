GdS – Inter, il Bologna blinda Svanberg: a breve la trattativa per il rinnovo

Il Bologna è pronto a prolungare il contratto di Svanberg: il centrocampista classe 1999 di Malmoe piace anche all'Inter

Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Bologna rifiutò la scorsa estate 8 milioni di euro per Svanberg. A breve inizieranno gli incontri fra le parti per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2023, con inevitabile aumento dell’ingaggio, ovvero dai 600.000 euro attuali a 1 milione.