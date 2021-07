GdS – Inter, nuove piste per Radu. Già scelto il sostituto in caso di partenza

L'aggiornamento della Gazzetta dello Sport sullo slot di vice Handanovic in casa nerazzurra

Ionut Radu ha impressionato contro il Lugano, ma potrebbe comunque lasciare l'Inter in prestito. I nerazzurri potrebbero decidere di mandarlo altrove a giocare per mettersi ulteriormente in mostra. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Le riflessioni nerazzurre in uscita riguardano anche Ionut Radu, secondo portiere dietro all’eterno Handanovic assai gradito a Inzaghi. Eppure, il romeno potrebbe essere mandato a giocare per farsi le ossa: svanita la pista della Real Sociedad, si valutano altre proposte all’estero, tra Spagna e Portogallo. Nel caso di partenza, l’Inter, che ha già riabbracciato Cordaz, punterebbe su Luigi Sepe, chiuso al Parma da Gigi Buffon".