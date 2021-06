GdS – Inter, si lavora a un prestito: “Colpo più di fantasia che economico”

Nuovi scenari sul mercato dei nerazzurri dopo il malore che ha colpito Eriksen con la sua nazionale agli Europei

Senza Christian Eriksen, molto probabilmente fino al 2022 come riporta La Gazzetta dello Sport. E il quotidiano si sofferma così sulla nuova strategia di mercato dell’Inter: “Sarà richiesto un ulteriore sforzo sul mercato, più di fantasia che economico, per trovare un sostituto all’altezza. Si esplorerà la possibilità di un prestito perché, nonostante l’emergenza, le strettoie non cambiano”, si legge.