GdS – Keita torna all’Inter? “Cos’ha detto a Inzaghi e la verità sullo scenario”

Si fa strada il nome dell'attaccante, che è già stato allenato dal nuovo tecnico nerazzurro alla Lazio

Keita Balde torna all’Inter? Nelle ultime settimane l’attaccante senegalese è stato più volte accostato ai nerazzurri, dove ritroverebbe Simone Inzaghi . I due hanno già lavorato insieme alla Lazio, dove Keita è esploso proprio sotto la guida del nuovo allenatore nerazzurro. L’Inter al momento è concentrata sulle uscite in attacco: Sebastiano Esposito è a un passo dal Basilea, poi ci sarà da definire il futuro di Andrea Pinamonti ed Eddie Salcedo . E poi si proverà ad accontentare Inzaghi, che ha chiesto una quarta punta per la sua Inter. Può essere Keita il nome giusto per i nerazzurri?

Ne parla Gazzetta.it: “Ipotesi Keita Balde per l’attacco dell’Inter? Chissà... Il giocatore, reduce dall’esperienza alla Sampdoria ma di proprietà del Monaco (contratto valido fino al 2022), nelle scorse settimane ha incontrato a Capri il neo tecnico Simone Inzaghi al quale avrebbe manifestato il desiderio di tornare nella Milano nerazzurra. Al momento, non si parla di trattativa: si tratta di uno scenario che Marotta e Ausilio potrebbero valutare in un secondo momento”, si legge. Non una priorità al momento, ma un nome da seguire con attenzione in chiave Inter.