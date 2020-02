Gds – L’Inter ricorrerà al mercato degli svincolati solo in un caso. Ci sono quei 6 minuti…

Nessun attaccante di scorta. Un rischio, sicuramente. Ma l’Inter, dopo aver sondato varie piste, alla fine ha deciso di rimanere così. Con la grande fiducia in Alexis Sanchez e la promozione definitiva di Sebastiano Esposito.

La vita è adesso, però, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

“Vale per Inzaghi come per Conte, che ha voglia di giocarsi le tre competizioni. Detto che l’Inter farebbe ricorso al mercato degli svincolati solo in casi estremi, il calendario affollato impone a Conte una gestione complicata delle forze nel reparto offensivo.”

I soli 6 minuti di riposo che preoccupano

“Lukaku ha giocato da titolare fin qui 27 delle 29 partite ufficiali dell’Inter. Dal 20 ottobre in campionato ha saltato solo 6 minuti. E sarà condannato a fare altrettanto da qui in avanti. Con lui, buona parte delle chance scudetto nerazzurre passeranno anche dalla crescita di Esposito ma soprattutto dalla buona vena di Sanchez. Quello che con la Fiorentina ha allarmato un po’ tutti. E che però a ottobre, prima dell’infortunio, aveva lanciato segnali assai positivi. Solo così, Giroud resterà giusto un ricordo e non anche un rimpianto“.