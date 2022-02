GdS – Lukaku bussa alla porta di Zhang: una condizione. L’Inter deve decidere: la terza via…

Il quotidiano torna a parlare del possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku: dagli scenari alle condizioni

Alessandro De Felice

Romelu Lukaku ha nostalgia dell'Inter e dell'Italia. Il belga, passato al Chelsea in estate, non sta vivendo un momento particolarmente felice e vorrebbe tornare a vestire la maglia del club nerazzurro. "Lukaku bussa alla porta di Zhang per tornare all’Inter "scrive La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano spiega la situazione legata all'attaccante belga classe 1993, rivelando alcuni retroscena:

"A fine dicembre, nello strappo col Chelsea e Tuchel, aveva cominciato a chiedere scusa ai tifosi per il modo in cui era partito da Milano. C’è il peso dei soldi: trasferimento-record da 115 milioni, fondamentali per il bilancio del club, e 12 milioni più bonus per il belga. Pur di tornare, Lukaku è pronto a ridursi l’ingaggio. Certo la suggestione è forte. Nelle sei partite giocate in febbraio tra campionato e coppe – compreso lo 0-0 di ieri a Genova – l’Inter ha segnato soltanto 4 gol, una miseria. La suggestione è tanto più forte a pochi giorni dalla semifinale di Coppa col Milan".

La 'Rosea' riavvolge il nastro e va alla ricerca di calciatori che nella storia dell'Inter sono partiti e poi tornati:

"Giusto un anno fa, Lukaku era andato a segno nel quinto derby di fila, tutti quelli giocati in Italia. L’ultimo successo contro Ibra, costruito sull’asse con Lautaro, era coinciso con l’allungo decisivo verso lo scudetto. La suggestione è forte, ma la fuga da Londra resta complicata. Al contrario del Milan, l’Inter non ha una tradizione di partenze dei suoi campioni con biglietti di andata e ritorno, tipo i viaggi di Shevchenko e Kakà verso le destinazioni infelici di Chelsea e Real. A memoria – tolti i prestiti, tipo il Recoba passato per Venezia – bisogna risalire agli ultimi coriandoli della grande Inter, ai Jair e Guarneri e allo stesso mago Herrera per trovare un secondo atto di qualche importanza. Oppure a Boninsegna o ad Aldo Serena, uno dei protagonisti dell’Inter di Trapattoni".

L'operazione resta tutt'altro che semplice, con l'Inter che deve capire su chi puntare in avanti:

"Ammesso che il Tottenham non investa una montagna di soldi per riconsegnarlo a Conte, Lukaku potrebbe tornare soltanto in prestito. Paradossalmente, la guerra accesa da Putin può aiutare questa soluzione: magari le sanzioni che colpiscono gli oligarchi russi, compreso Abramovich, indurranno il Chelsea a trovare un parcheggio per Lukaku. È l’Inter che deve decidere cosa fare da grande, se tornare indietro o costruirsi subito un altro futuro con giovani tipo Scamacca. E perché scartare una terza via? Anche la coesistenza pacifica, in nome dei gol da ritrovare, potrebbe essere una soluzione".