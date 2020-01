Inter, arriva il giovane Satriano. Mercato finito? GdS: “La chiusura non è proprio totale ma…”

“La chiusura non è proprio totale, ma, dopo aver arricchito l’organico di Antonio Conte con giocatori di qualità ed esperienza internazionale come Ashley Young, Victor Moses e soprattutto Christian Eriksen, l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio potrebbero davvero aver finito il loro lavoro in questo mercato di riparazione. Almeno in entrata”. Inizia così l’articolo de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi in merito al mercato dell’Inter. I nerazzurri, dopo aver rinforzato qualitativamente la rosa e incassato dalle cessioni di Gabigol e Politano, potrebbero aver chiuso anzitempo la campagna acquisti.

NIENTE ATTACCANTE, ARRIVA SATRIANO – La Rosea, poi, analizza la polemica social scaturita dal post di Vincenzo Morabito, intermediario dell’operazione Giroud, che su Facebook si è sfogato con commenti coloriti. La Gazzetta sottolinea come Giroud-Inter non si farà così come non arriverà in nerazzurro nemmeno Aranguiz, centrocampista cileno del Bayer Leverkusen. Chi invece è pronto ad indossare la maglia dell’Inter è l’attaccante italo-uruguaiano Martin Satriano, classe 2001 del Nacional: il giocatore giocherà inizialmente nella Primavera di Madonna.