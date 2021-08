Gds – Nandez all’Inter, Nainggolan al Cagliari: ci siamo! A breve la chisuura

Nahitan Nandez potrà a breve coronare il suo sogno di approdare all'Inter. Il centrocampista uruguaiano sta spingendo fortissimo

"Nandez torna oggi in Italia, sarà nerazzurro con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto. Il belga in rossoblu con parte dell’ingaggio pagato dai nerazzurri. I nuovi contatti di ieri tra le parti anzi hanno ulteriormente ridotto le distanze. I sardi chiedono un prestito oneroso da 5 milioni, con diritto di riscatto a 21. Sulla formula e la valutazione infatti i due club sono già d'accordo, ma l'Inter vuole pagare 3 milioni subito e 23 in caso di acquisto a titolo definitivo tra un anno. Ballano insomma due milioni, ma ci si potrebbe incontrare a metà strada"